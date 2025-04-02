صور | الداخلية تحبط ترويج أكثر من 92 كيلو مخدرات في العيد

كتب- أحمد أبو النجا:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، جهوده لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

محافظة القاهرة:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته 10 آلاف قرص من عقار الكبتاجون المخدر.

محافظة السويس:

تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتهما 20 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، كما تم ضبط عنصرين آخرين بدائرتي قسمي شرطة "الأربعين – فيصل"، وبحوزتهما 35 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

محافظة كفر الشيخ:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، وبحوزتهما 12 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

محافظة الإسكندرية:

تم ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزتها 15 كيلو جرامًا من مخدر الهيروين.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.