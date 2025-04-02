إعلان

بعد حادث الشرقية.. ما عقوبتك إذا قاد طفل سيارتك؟

12:08 م الأربعاء 02 أبريل 2025

حادث الشرقية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

شهدت مدينة العاشر من رمضان حادثًا مروعًا، حيث أُصيب أربعة أشخاص بإصابات بالغة بعدما دهستهم سيارة كان يقودها أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، وذلك أثناء تواجدهم أمام محل عصائر بشارع الأندلس في المجاورة السابعة.

الحادث أثار تساؤلات حول العقوبات القانونية التي قد تواجه صاحب السيارة في حال السماح لطفل بالقيادة، وفقًا لقانون المرور المصري.

عقوبة القيادة تحت السن القانوني

وفقًا لقانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973، فإن عقوبة القيادة بدون رخصة تحت السن القانوني هي: السجن لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه مصري، ويكون الشخص الذي يسمح للأشخاص الذين لم يبلغوا من العمر 18 عامًا بالقيادة هو المسؤول عن هذه العقوبة.

ويشار إلى أن الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة قيادة في مصر هو 18 عامًا، وذلك وفقًا للقانون رقم 66 لسنة 1973.

وتشمل عقوبة القيادة بدون رخصة تحت السن القانوني أيضًا سحب رخصة القيادة من الشخص الذي يسمح للأشخاص الذين لم يبلغوا من العمر 18 عامًا بالقيادة.

وتهدف هذه العقوبات إلى الحد من حوادث الطرق التي يتسبب فيها الأطفال والشباب الذين لا يتمتعون بالمهارات والخبرة الكافية للقيادة.

اقرأ أيضا:

بينهم سيدة.. إصابة 4 أشخاص دهستهم سيارة في العاشر من رمضان- صور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث الشرقية عقوبة القيادة تحت السن سحب رخصة حوادث الطرق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تغير جديد في الطقس خلال الساعات المقبلة.. والأرصاد: أجواء مائلة للحرارة