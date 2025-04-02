بعد حادث الشرقية.. ما عقوبتك إذا قاد طفل سيارتك؟

كتب- أحمد أبو النجا:

شهدت مدينة العاشر من رمضان حادثًا مروعًا، حيث أُصيب أربعة أشخاص بإصابات بالغة بعدما دهستهم سيارة كان يقودها أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، وذلك أثناء تواجدهم أمام محل عصائر بشارع الأندلس في المجاورة السابعة.

الحادث أثار تساؤلات حول العقوبات القانونية التي قد تواجه صاحب السيارة في حال السماح لطفل بالقيادة، وفقًا لقانون المرور المصري.

عقوبة القيادة تحت السن القانوني

وفقًا لقانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973، فإن عقوبة القيادة بدون رخصة تحت السن القانوني هي: السجن لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه مصري، ويكون الشخص الذي يسمح للأشخاص الذين لم يبلغوا من العمر 18 عامًا بالقيادة هو المسؤول عن هذه العقوبة.

ويشار إلى أن الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة قيادة في مصر هو 18 عامًا، وذلك وفقًا للقانون رقم 66 لسنة 1973.

وتشمل عقوبة القيادة بدون رخصة تحت السن القانوني أيضًا سحب رخصة القيادة من الشخص الذي يسمح للأشخاص الذين لم يبلغوا من العمر 18 عامًا بالقيادة.

وتهدف هذه العقوبات إلى الحد من حوادث الطرق التي يتسبب فيها الأطفال والشباب الذين لا يتمتعون بالمهارات والخبرة الكافية للقيادة.

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