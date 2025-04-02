بينهم سيدة.. إصابة 4 أشخاص دهستهم سيارة في العاشر من رمضان- صور

الشرقية- ياسمين عزت:

أصيب 4 أشخاص بإصابات بالغة، دهستهم سيارة طائشة، أثناء تواجدهم أمام محل عصائر بشارع الأندلس في المجاورة السابعة بمدينة العاشر من رمضان.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يشير إلى إصابة 4 أشخاص جراء دهسهم بسيارة طائشة في شارع الأندلس بالمجاورة السابعة بالعاشر من رمضان.

ودفعت هيئة الإسعاف فرع الشرقية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى وجرى تقديم الرعاية الطبية لهم.

وقال مالك المحل الذي حدثت أمامه الواقعة، إن المصابين ضحايا حادث السيارة كانوا يجلسون أمام محله الكائن بشارع الأندلس بالمجاورة السابعة لتناول المشروبات.

وأوضح أن المصابين كانوا يچلسون على الرصيف بشارع داخلي وهو الشارع محل الواقعة، وفاجئتهم سيارة طائشة صعدت على الرصيف ودهستهم جميعا، لافتا إلى أن السيارة كان يستقلها أطفال يتراوح أعمارهم مابين 13 و15 عاما.

من جانبهم، ضبط رجال المباحث عدد من مستقلين السيارة بينما لاذا السائق والمتسبب في الحادث بالفرار.

ويكثف رجال الأمن البحث عنه لضبطه والتحقيق في الواقعة فيما تباشر الجهات المعنية التحقيقات.