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"كسر له دماغه".. حبس عامل متهم بالشروع في قتل زميله بالطالبية

11:21 م السبت 19 أبريل 2025

حبس - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل محارة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على زميله وضربه بعصا خشبية "شومة"، ما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة، في واقعة شهدتها منطقة الطالبية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن خلافًا ماليًا قديمًا نشب بين الطرفين، تطور إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة، قام خلالها المتهم بالاعتداء على المجني عليه باستخدام "شومة"، محدثًا به إصابات خطيرة.

وخلال جلسة التحقيق، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الخلافات بينه وبين زميله كانت ممتدة منذ فترة، بسبب تأخر الأخير في سداد مبلغ مالي، وقال: "الخناقة اتطورت، وفقدت أعصابي، وماكنتش أقصد أوصله لكده".

وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما تواصل النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة واستكمال الاستماع لأقوال الشهود.

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