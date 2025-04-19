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خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 36 ألف مخالفة في يوم واحد

02:13 م السبت 19 أبريل 2025

الرادارات الحديثة

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كتب- علاء عمران:
تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه حملاتها المرورية على مدار 24 ساعة بجميع الطرق والميادين، بهدف تسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط، والحد من الحوادث على الطرق.
أسفرت جهود الإدارة عن تحرير 46372 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 828 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 دراجة نارية مخالفة، و36.460 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و4 مخالفات موقف عشوائي، و586 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و13 مخالفة شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات المرورية في جميع أنحاء الجمهورية.

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الإدارة العامة للمرور رادارات السرعة وزارة الداخلية
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