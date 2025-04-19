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إعادة محاكمة 3 متهمين في "خلية جبهة النصرة".. اليوم

06:00 ص السبت 19 أبريل 2025

أرشيفية

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صابر المحلاوي:
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 3 متهمين بـ "خلية جبهة النصرة".

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم أنشأوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها.

تابعت: كما أن الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة، فضلًا عن قيامهم بضم عدد آخر إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة، واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

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جنايات أمن الدولة خلية جبهة النصرة
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