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" ظهور وثيقة زواج عرفي".. تطورات مقتل مسن على يد شابين بسبب سيدة في الطالبية

10:20 م الجمعة 18 أبريل 2025

مقتل مسن على يد شابين بسبب سيدة

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كتب ـ رمضان يونس:
أمرت نيابة الطالبية والعمرانية بالجيزة، اليوم الجمعة، بحجز شابين وفتاة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث؛ وتقرير الطب الشرعي في واقعة اتهامهما بقتل "مسن"، إثر نشوب شجار بينهما على دخول المتهمين عقار سكني الذي يقطن فيه الطرفين.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 2659 لسنة 2025 إداري الطالبية، للمتهمين "عبد الوهاب.ا"، ورجب.م" تهمة قتل المجني عليه "محمد.ع" عمدًا.
أمام جهات التحقيق، أنكر المتهمان قتلهما المجني عليه، و أقرا بأنهما وقع بينهما مشادة كلامية سرعان ما تطور الأمر إلى تشابك بالأيادي، كون"محمد.ع" منع الأول من التردد على العقار مُدعيا ذلك، وجود علاقة غير شرعية بينه وبين إحدى السيدات؛ وقرر الأول بعدم صحة ذلك حيث أنه متزوج من تلك"مني.م" عرفيًا في غضون شهر رمضان الماضي.

واستجوبت النيابة العامة، "منى م"، وأكدت في أقوالها بالتحقيقات أنها متزوجة عرفيًا من الأول "عبد الوهاب"، منذ في الرابع والعشرين من فبراير 2025، إذ قدمت الوثيقة للنيابة العامة التي تؤكد زواجهما العرفي.

نفاذًا لقرار النيابة العامة؛ ألقى رجال مباحث قسم شرطة الطالبية بالجيزة، "عبد الوهاب" و"رجب.أ" لاتهامهما بضرب "مسن" والتسبب في قتله إثر عراك دار بينهما؛ كون الأخير اعترض المتهم الأول على الدخول للعقار الذي يقطن فيها مدعيًا أنه على علاقة بسيدة تقطن في العقار محل سكنهما.

وذكرت تحريات المباحث أن المجني عليه رفض دخول المتهم الأول للعقار محل سكنه، فنشبت بينهما مشادة كلامية سرعان ما تحولت بينهما إلى شجار تعدى على إثرها "عبد الوهاب" و"رجب" على المجني عليه "محمد.ع"، ما تسببا في له في حالة إغماء نتيجة ارتفاع حاد في ضغط الدم.

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