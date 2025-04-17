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تكدس مروري أعلى المحور نتيجة حادث تصادم جماعي

07:24 م الخميس 17 أبريل 2025

حادث تصادم - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمطلع المحور.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم عدة سيارات بعد ميدان لبنان اتجاه أكتوبر، مما أسفر عن 7 مصابين نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام.

وتسبب الحادث في تكدس مروري يعلم رجال المرور على سحب الكثافات وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

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