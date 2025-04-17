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أجنبية تستنجد بمباحث العاصمة من سائق موتوسيكل: "اتحرش بيا"

06:25 م الخميس 17 أبريل 2025

المتهم

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القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الشرطة القبض على قائد دراجة نارية بالقاهرة؛ بتهمة التحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول.

تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول بتضررها من قائد دراجة نارية اتهمته بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.

بتقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد الدراجة النارية المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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تحرش متهم بالتحرش التحرش بأجنبية المقطم القاهرة
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