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ضبط بائع فواكه تسبّب في أزمة مرورية بالقطامية

11:35 ص الخميس 17 أبريل 2025

تعبيرية

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كتب - عاطف مراد:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن شكوى من بائع متجول يستخدم عربة يدوية لبيع الفواكه، لمزاولته المهنة بدون ترخيص ووقوفه المخالف على يسار الطريق بدائرة قسم شرطة القطامية.

وبفحص الواقعة، تم تحديد هوية البائع، وتبين أنه مقيم بمحافظة بني سويف، وقد وضع عربة الفواكه في الطريق العام بطريقة عشوائية ودون مراعاة للحالة المرورية، بما يهدد بوقوع حوادث.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، فتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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ضبط بائع فواكه أزمة مرورية بالقطامية وزارة الداخلية قسم شرطة القطامية
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