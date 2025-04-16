وفاة المتهم بقتل ابنتيه في الساحل إثر إصابته بغيبوبة سكر داخل محبسه

كتب ـ محمد الصاوي:

توفي المتهم بقتل ابنتيه في شقته بمنطقة الساحل في القاهرة بسبب تدني مستواهما الدراسي، إثر تعرضه لغيبوبة سكري داخل محبسه.

وكانت النيابة العامة، قررت حبس موظف حكومي متهم بقتل ابنتيه داخل شقته بمنطقة الساحل في القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب توجيه اتهامات له بتعذيب الفتاتين حتى الموت بسبب تدني مستواهما الدراسي.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على المتهم بعد بلاغ ورد من مفتش الصحة إلى قسم شرطة الساحل، أفاد بوجود شبهة جنائية في وفاة فتاتين أبلغ والدهما بوفاتهما نتيجة "التهاب رئوي"، ما أثار شكوك الجهات المختصة.

وانتقل الرائد طارق مدحت، معاون مباحث قسم شرطة الساحل، إلى محل الواقعة، حيث كشفت المعاينة وتحريات المباحث أن الفتاتين تعرضتا لتعذيب وحشي أودى بحياتهما.

وبمواجهة المتهم، أقر خلال التحقيقات الأولية بأنه لم يكن ينوي قتلهما، بل أراد معاقبتهما بعدما تلقى خطابًا رسميًا من المدرسة يفيد بفصلهما بسبب الغياب المتكرر. وأوضح أنه انفعل واعتدى عليهما باستخدام خرطوم، ثم قام بتعليقهما في مروحة السقف لمدة 4 ساعات، كما أقدم على حلق شعرهما وحرق أجزاء من جسديهما بالنار، إلى أن فقدتا الوعي وتوفيتا.

وذكرت التحريات أن الأب حاول تضليل الجهات الرسمية وأبلغ صديقه بوفاة ابنتيه جراء الإصابة بمتحور كورونا، طالبًا مساعدته في استخراج تصريح دفن، إلا أن الصديق ارتاب في الأمر وأبلغ الشرطة.

وعقب الانتقال إلى الشقة، عثرت الأجهزة الأمنية على الجثتين في حالة مأساوية، بينما كانت الأم في وضع نفسي متدهور. وأمرت النيابة العامة بعرض الجثمانين على الطب الشرعي للتشريح، واستكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة.