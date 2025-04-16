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سيدة تنتقم من طليقها بنشر صوره حاملاً أسلحة نارية بالجيزة.. والتحقيقات تُفجّر المفاجأة

04:32 م الأربعاء 16 أبريل 2025

سلاح ناري

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كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صور تُظهر أحد الأشخاص يحمل أسلحة نارية، مع ادعاءات بممارسته وأشخاص آخرين لأعمال بلطجة على المواطنين في محافظة الجيزة.

بالفحص، تبين أن الادعاءات المتداولة غير صحيحة، وأن الأمر يتعلق بخلافات عائلية بين الشخص الظاهر في الصور وطليقته. وقد جرى ضبط الطرفين، وبمواجهته أقر بأن طليقته حصلت على الصور من هاتفه المحمول وقامت بنشرها عبر الإنترنت، بدافع الانتقام على خلفية خلافات قائمة بينهما.

من جانبها، أقرت الطليقة بما جاء على لسانه، وجرى ضبط الأسلحة التي ظهرت بالصور. وقد اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

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