"ذبحه من الخلف وسط الزرع".. قرار عاجل في قضية مقتل عريس بسبب "فتاة ليل"

كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة 9 مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف المقدم من "هشام.ر" في واقعة اتهامه بذبح "عريس العياط"، وأيدت حكم أول درجة بمعاقبته بالسجن المؤبد عن التهم المنسوبة إليه.

ترأس هيئة المحكمة المستشار خالد فائق المسلمي، بعضوية المستشارين سامح السيد أبو كنه، ونمير نبيل محمد نجم، وسكرتارية طارق وجيه أديب وعصام حسين.

وكانت الدائرة "8" جنايات العياط بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، قد أدانت المتهم "هشام" يوم 19 ديسمبر الماضي، بقتل "عريس العياط" بعد شهر من زواجه، بسبب خلاف نشب بينهما على سهرة حمراء مع فتاة ليل، وقضت بسجنه مؤبدًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 6598 لسنة 2024 جنايات العياط، والمقيدة برقم 2110 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "هشام.م" قتل المجني عليه "أحمد.م" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إذ بيت النية وعقد العزم على قتله إثر خلاف بينهما، وباغته بطعنات متعددة بسلاح أبيض (سكين)، ثم نحر رقبته من الخلف لتأكيد وفاته، وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

وأفادت تحريات المباحث بوجود صداقة سابقة بين المتهم والمجني عليه، وأنهما التقيا يوم الواقعة باتفاق مسبق، حيث اتفق المجني عليه على إحضار سيدة لإقامة علاقة جنسية مع المتهم مقابل مبلغ مالي. وعندما تأخرت السيدة، طلب المجني عليه المبلغ مقدمًا، فرفض المتهم، واندلع بينهما شجار.

وتابع التقرير أن المجني عليه أخرج سكينًا لمحاولة إخافة المتهم وإنهاء الشجار، إلا أن المتهم تمكن من انتزاع السكين منه، وطعنه عدة مرات في أنحاء متفرقة من جسده. وبعد مغادرة رفاق المجني عليه، باغته المتهم مجددًا ونحره من الخلف.

وثبت من تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه أصيب بعدة إصابات طعنية وقطعية حديثة، حدثت نتيجة الاعتداء بجسم صلب ذي حافة حادة وطرف مدبب، ورجح التقرير أن الوفاة نتجت عن مضاعفات الإصابات الطعنية في الصدر والعنق.