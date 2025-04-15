منعتها أسرتها من التواصل مع شاب.. تفاصيل مصرع طفلة ألقت نفسها من سطح المنزل بأوسيم

كتب- صابر المحلاوي:

فتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في واقعة انتحار طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، ألقت بنفسها من أعلى سطح منزل أسرتها بمنطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، بعد مشادة مع والدتها بسبب تواصلها مع شاب.

وتلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا بورود بلاغ إلى قسم شرطة أوسيم يفيد سقوط فتاة من علو بأحد الشوارع بدائرة القسم.

بانتقال رجال المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وفاة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، متأثرة بإصابات متعددة وكسور متفرقة بالجسد. وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بحسب التحريات الأولية، فإن الواقعة بدأت عندما اكتشفت والدة الطفلة تواصلها مع شاب عبر الهاتف، فقامت بتوبيخها وسحب الهاتف منها، ما دفع الطفلة للدخول في حالة نفسية سيئة انتهت بقيامها بالصعود إلى سطح العقار والقفز من أعلاه.

ويُجري فريق من رجال المباحث تحريات موسعة حول الواقعة، إلى جانب فحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال الجيران وأسرة الفتاة للوقوف على ملابسات الحادث، فيما قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وطلبت تحريات المباحث التكميلية، للوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه.