زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة وتحرير سيناء

كتب- علاء عمران:

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بمنح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء لعام 2025، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الروابط الأسرية ودعم إعادة تأهيل النزلاء.

ستُتاح الزيارتان الاستثنائيتان خلال الفترة من الثلاثاء 22 أبريل 2025 إلى الخميس 29 مايو 2025، لتمكين النزلاء من لقاء ذويهم، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل الأسري وتوفير بيئة إنسانية داعمة.

يأتي القرار ضمن سياسة وزارة الداخلية لتطبيق نهج عقابي حديث يركز على الإصلاح والتأهيل، مع إعلاء قيم حقوق الإنسان. ويسعى إلى تمكين النزلاء من إعادة دمجهم في المجتمع من خلال تعزيز الصلات الأسرية وتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية.