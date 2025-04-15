السر في العصير.. تفاصيل مثيرة في وفاة 3 أطفال أشقاء داخل منزلهم بالعياط

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، وتحقيقات النيابة الأولية عن تفاصيل مثيرة في وفاة 3 أطفال أشقاء داخل منزلهم بمدينة العياط، حيث تبين أن أصابع الاتهام تشير إلى "عصير جوافة" كان آخر ما تناوله الصغار قبل اكتشاف وفاتهم.

وأشارت التحريات الأولية التي أجرتها مباحث الجيزة بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعقيد هاني عكاشة مفتش مباحث فرقة جنوب الجيزة، إلى أن الأطفال الثلاثة تناولوا طعام العشاء مع والديهم، ثم قدمت لهم والدتهم عصير جوافة تناولوا منه جميعًا، ثم خلدوا للنوم. وفي اليوم التالي، أثناء محاولة والدتهم إيقاظهم، اكتشفت وفاتهم.

أضافت التحريات أن مناظرة الجثامين أكدت عدم وجود إصابات طعنية أو جروح في الجسد. كما أسفر كشف الطبيب الشرعي، تنفيذًا لتكليف النيابة المختصة، عن عدم وجود آثار حول العنق أو كسور في غضاريف الرقبة، وهو ما ينفي وجود جريمة خنق. وتتبقى فقط التحاليل التي سيجريها الطب الشرعي لحسم سبب الوفاة، حيث تم أخذ عينات من الكبد والنخاع والرئتين وعينة حشوية للتأكد من عدم وجود آثار تسمم أدت للوفاة. كما تم التحفظ على بقايا الأطعمة والعصير لتحليلها وفحصها.

وشرحت التحريات أن هناك ترجيحات بوجود مبيدات كيماوية على الجوافة التي شربها المتوفون، ولصغر سنهم لم تتحمل أجسادهم المادة السامة مثلما تحملها والدتهم، مما أدى لوفاتهم. وهذا ما سيجزم به الطب الشرعي من عدمه.

وبدأت أمس نيابة العياط إجراء تحقيقات موسعة في الوفاة المفاجئة لـ 3 أطفال أشقاء في قرية المتانيا بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، بعدما اكتشف والديهم وفاتهم أثناء إيقاظهم صباحًا.

وأجرت النيابة مناظرة لجثامين الأطفال، والتي أسفرت عن عدم وجود أية إصابات ظاهرية أو آثار عنف على جثامين الصغار. انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثث الثلاثة وتحديد سبب وتوقيت الوفاة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بأخذ عينة حشوية من أمعاء الأطفال للكشف عن وجود آثار مواد سامة بها من عدمه، والاستعلام عن آخر طعام تناوله أفراد الأسرة للتحقق من احتمالية تسممهم. كما طلبت النيابة تقريرًا حول الحالة الصحية للأطفال ومدى وجود أية أمراض وراثية قد تؤدي للوفاة المفاجئة أو عيوب خلقية تسبب الوفاة.

واستدعت النيابة والدي الأطفال الذين تبين أنهما من ذوي الهمم "صم وبكم"، فاستعانت بـ"خبير إشارة" لاستجوابهما حول ظروف وملابسات وفاة أبنائهما الثلاثة.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل مثيرة بالواقعة حيث تداول عدد من أهالي قرية المتانيا بالعياط أن والدي الأطفال سبق وتوفي لهما 3 أطفال في مرتين سابقتين، حيث فقدت الأسرة في البداية طفلًا ذكرًا، ثم طفلتين إناث "توأم"، ثم فوجئوا صباح أمس الأحد بوفاة الأطفال الثلاثة الآخرين، ليصبح إجمالي الأطفال المتوفين من الأسرة 6 أطفال. وفي كل مرة، كان الأطفال ينامون وعندما يحاول والداهم إيقاظهم يكتشفون وفاتهم.

وردد بعض الأهالي أن والدي الأطفال بعدما توفي الأطفال الثلاثة السابقين اعتقدوا أن المنزل مسكون بالجن وأنه تسبب في وفاة أبنائهم، فتركوه وانتقلوا إلى منزل آخر، حتى فوجئوا بوفاة الأطفال الثلاثة الباقين.

ومن جانبها، تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة وحل غموضها وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثامين 3 أطفال أشقاء هم "أحمد أ. د"، وشقيقيه "محمد"، و"عبدالله"، عمر 4 و5 سنوات، لا توجد بهم إصابات ظاهرية، وادعاء وفاة طبيعية ومقيمين بقرية المتانيا بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص ومع تقابلهم مع والدي الأطفال الثلاثة، تبين أنهما من الصم. وبالاستفسار عن سبب الوفاة، أفادا أنهما أثناء محاولة إيقاظ الأطفال وجداهم جثثًا هامدة.

وجرى التحفظ على الجثامين داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.