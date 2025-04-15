ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة مفتوحة الأبواب بالشرقية

كتب- علاء عمران:

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد سيارة بفتح بابها وأداء حركات استعراضية أثناء سيره على أحد الطرق بالشرقية، مما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (صاحب محل – مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة أثناء سيره في موكب زفاف أحد أصدقائه قبل عام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.