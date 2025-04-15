إعلان

ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة مفتوحة الأبواب بالشرقية

01:39 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

ضبط المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد سيارة بفتح بابها وأداء حركات استعراضية أثناء سيره على أحد الطرق بالشرقية، مما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (صاحب محل – مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة أثناء سيره في موكب زفاف أحد أصدقائه قبل عام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط المتهم الشرقية حركات استعراضية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

في بنكي الأهلي ومصر.. الدولار يتراجع تحت مستوى 51 جنيهًا خلال التعاملات
"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وهذا موعد الذروة
تفاصيل غرق 798 فدانًا في المنوفية بمياه النيل.. ماذا حدث؟ - صور