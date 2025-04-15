كارثة الثالثة فجرًا.. ماذا حدث في حريق مخازن أخشاب عزبة الورد بالشرابية؟ | فيديو وصور

كتب- رمضان يونس:

استيقظ سكان حي الشرابية بالقاهرة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، على ألسنة لهب ضخمة تتصاعد من عدة مخازن للأخشاب المستعملة بمنطقة عزبة بلال، وسط حالة من الذعر والفوضى. الحريق اندلع فجأة، وامتدت نيرانه بسرعة هائلة إلى 9 مخازن متجاورة، وكاد يصل إلى عدد من المنازل المجاورة، بل وحاصر أحد المساجد القريبة.

انفجارات ودخان كثيف.. مشهد أشبه بالحرب

شهود العيان وصفوا المشهد بأنه كان أشبه بالحرب، مع تصاعد الدخان الكثيف، وأصوات انفجارات متتالية نتيجة وجود أنابيب بوتاجاز ومواد قابلة للاشتعال داخل الورش. الأهالي خرجوا من منازلهم فزعًا، وسط محاولات يائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بضائع وأخشاب كانت تُقدّر قيمتها بالملايين.

15 سيارة إطفاء تخوض معركة ساخنة ضد النيران

تحركت قوات الحماية المدنية بسرعة إلى موقع الحريق، ودخلت في سباق مع الزمن للسيطرة على النيران. تم الدفع بـ15 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه وعدد من اللوادر الثقيلة، كما تم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة بالكامل، وإخلاء بعض الوحدات السكنية المجاورة، لمنع تفاقم الكارثة.

لا وفيات.. لكن الخسائر بالملايين

رغم ضخامة الحريق، لم تسجل أي حالات وفاة، بينما أُصيب عدد من المواطنين باختناقات نتيجة الدخان الكثيف، وتم نقل رجل إطفاء إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة أثناء أداء عمله. وقدرت الخسائر الأولية بملايين الجنيهات، ولا تزال لجان الحصر تعمل على تحديد حجم الأضرار تمهيدًا لصرف التعويضات للمتضررين.

تحرك رسمي سريع.. ومحافظ القاهرة يتابع من الموقع

في استجابة سريعة، انتقل محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر إلى موقع الحادث، برفقة عدد من قيادات المحافظة ومديرية الأمن. وأكد المحافظ أن الحريق تمّت السيطرة عليه بالكامل، وأصدر تعليماته بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المحيطة للتأكد من سلامتها، مع توجيه الجهات المختصة بإزالة آثار الحريق فور انتهاء التحقيقات.

تحقيقات موسعة لكشف الأسباب

باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث، وأمرت بانتقال فريق من المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق ومعرفة أسبابه. كما بدأت أجهزة الأمن في الاستماع لأقوال ملاك المخازن وشهود العيان، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء اندلاع الحريق.

قرار إزالة لم يُنفذ.. والمنطقة كانت قنبلة موقوتة

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق ناتج عن تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز انفجرت داخل أحد المحلات، ما أدى إلى امتداد النيران إلى مخازن ومحال مجاورة. وأظهرت التحقيقات أن المنطقة التي وقعت فيها الكارثة سبق أن صدر لها قرار إزالة بسبب خطورتها، نظرًا لتخزين كميات كبيرة من الأخشاب داخل منطقة سكنية، إلا أن القرار لم يُنفذ.

رفع الركام.. وتعهدات بالتحقيق والمحاسبة

وجه المحافظ بسرعة رفع آثار الحريق بعد انتهاء المعاينة، باستخدام معدات ولوادر حي الشرابية، لتسوية الموقع ورفع مخلفات النيران والأخشاب المحترقة، فيما تواصل النيابة العامة والبحث الجنائي عملهما لتحديد المسؤوليات والكشف عن أي تقصير قد يكون ساهم في وقوع الكارثة.

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