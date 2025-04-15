مصدر: 12 حالة اختناق في حريق مغالق الخشب بالشرابية- صور



كتب- رمضان يونس:

كشف مصدر طبي عن حصيلة ضحايا حريق شب داخل مغالق الشخب بعزبة الورد بحي الشرابية، الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

قال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه أُصيب 12 حالة من الأهالي بحالات اختناق جراء تعاملهم مع الحريق.

وتابع المصدر، أن المصابين تلقوا العلاج اللازم داخل سيارات الإسعاف الموجودة بمحيط موقع الحريق، وحالتهم لا تحتاج نقلهم للمستشفى.

وسيطرت قوات الدفاع المدني بالقاهرة على حريق مغالق الخشب التي اندلعت بها النيران في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة عزبة الورد بالشرابية، بعدما حاصرت القوات ألسنة النيران قبل امتدادها للعقارات والمخزن المجاورة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران في مخازن للخشب، ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب وسحب دخان كثيفة غطت سماء المنطقة.

ودفعت الحماية المدنية بـ15 سيارات الإطفاء وخزانات مياه استراتيجية إلي مكان الحريق، في محاولة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، فيما تم فرض كردونا أمنيا حول موقع الحريق.