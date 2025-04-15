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"الدخان في كل مكان".. 25 صورة ترصد آثار حريق مخازن خشب الشرابية

07:26 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
  • عرض 25 صورة
    حريق مخازن خشب الشرابية
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كتب- محمد فتحي:

حصل "مصراوي" على مجموعة من الصور ترصد آثار الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الذى نشب في بعض محلات الخشب المستعمل "الروبابيكيا" بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية.

ولم يسفر الحريق التي استغرقت قوات الحماية المدنية في إخماده قرابة الـ3 ساعات متواصلين، عن وقوع أي إصابات أو وفيات.

وتجري قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لأماكن حريق محلات الخشب المستعمل "الروبابيكيا" بعد السيطرة على الحريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل "الروبابيكيا".

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، إذ تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

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