الحماية المدنية تجري عمليات التبريد بعد السيطرة على حريق الشرابية- بث مباشر
07:04 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
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كتب- محمد فتحي:
تجري قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لأماكن حريق محلات الخشب المستعمل "الروبابيكيا" بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية، وذلك بعد السيطرة على الحريق.
وتلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل "الروبابيكيا".
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، إذ تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.
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