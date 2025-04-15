"ملحمة الحماية المدنية والأهالي".. السيطرة على حريق مغالق الأخشاب بالشرابية



كتب- أحمد عادل:

سطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، ملحمة بطولية جنبًا إلى جنب الأهالي في مواجهة نيران حريق 9 مغالق خشب في منطقة عزبة الورد بالشرابية، حتى تمكنوا من السيطرة الكاملة على النيران.

ويجرى الآن رجال الحماية المدنية، عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

كانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا، يفيد باندلاع النيران في مخازن للخشب، ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب وسحب دخان كثيفة غطت سماء المنطقة، الأمر الذي أثار الذعر بين السكان.

ودفعت الحماية المدنية بـ15 سيارات الإطفاء وخزانات مياه استراتيجية إلي مكان الحريق، في محاولة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، فيما تم فرض كردونا أمنيا حول موقع الحريق.