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"لا وفيات".. مصدر يكشف حجم الإصابات في حريق مغالق الخشب بالشرابية- صور

06:06 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    ac191816-467e-4297-bbd9-356bb33181c2
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
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كتب- أحمد عادل:

كشف مصدر مطلع عن حجم الإصابات التي اسفر عنها الحريق الهائل الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم، داخل 9 مغالق أخشاب في منطقة عزبة الورد بالشرابية.

قال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه أُصيب عدد من الأهالي بحالات اختناق بسيطة إثر الحريق، دون وقوع وفيات.

وتابع المصدر، أن المصابين تلقوا العلاج اللازم داخل سيارات الإسعاف الموجودة بمحيط موقع الحريق، وحالتهم لا تحتاج نقلهم للمستشفى.

وتكثف قوات الحماية المدنية بالقاهرة جهودها للسيطرة على حريق هائل اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم، داخل عدد من مخازن الأخشاب في منطقة عزبة الورد بالشرابية.

وكانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع النيران في مخازن للخشب، ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب وسحب دخان كثيفة غطت سماء المنطقة.

ودفعت الحماية المدنية بـ15 سيارات الإطفاء وخزانات مياه استراتيجية إلي مكان الحريق، في محاولة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، فيما تم فرض كردونا أمنيا حول موقع الحريق.

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