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قطع الكهرباء وإخلاء السكان.. إجراءات عاجلة من الجهات المعنية في حريق الشرابية- صور

05:17 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    ac191816-467e-4297-bbd9-356bb33181c2
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
  • عرض 9 صورة
    حريق مخازن خشب بالشرابية
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كتب- أحمد عادل:

اتخذت الجهات المعنية، عددًا من الإجراءات العاجلة للسيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع داخل عدد من مغالق الأخشاب بمنطقة عزبة الورد في الشرابية، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشملت الإجراءات الدفع بخزانات مياه استراتيجية لدعم سيارات الإطفاء الحماية المدنية، وضمان استمرار عمليات التبريد، ومنع تجدد الاشتعال.

كما جرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وإخلاء المنطقة السكنية الملاصقة للمخازن، بالإضافة إلى قطع التيار الكهربائي والمرافق عن موقع الحادث كإجراء احترازي لحين السيطرة الكاملة.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى محيط الحريق تحسبًا لوجود أي إصابات، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لاحتواء النيران ومنع امتدادها.

وكانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع النيران في مخازن للخشب، ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب وسحب دخان كثيفة غطت سماء المنطقة.

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