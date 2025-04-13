استعدادًا للزواج.. قصة وفاة "عروس التجمع" بسبب حقنة فيلر

كتب- أحمد عادل:

أرادت فتاة في العقد الثالث من عمرها، امتلاك جسد رشيق استعدادًا لزفافها، فما كان منها إلا الذهاب إلى مركز تجميل شهير بالتجمع الخامس لإجراء حقن تجميلي في أجزاء من جسدها، لكنها لم تتخيل أن ذلك سيكلفها حياتها نتيجة خطأ طبي على يد شخص انتحل صفة طبيب.

بدأت القصة داخل مركز تجميل شهير بمنطقة التجمع الخامس، حين قامت "ش. ش." بحجز ميعاد لإجراء حقن تجميلي قبل موعد زفافها، واختارت الطبيب "ش. أ." لإجراء "البادي فيلر"، بعد أن ذاع صيته على منصات التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

شرع الطبيب في حقن مادة الفيلر، وأثناء ذلك شعرت الفتاة بحالة إعياء فقدت على إثرها الوعي لفترة، وبعد محاولات تم إفاقتها، ولكنها ظلت تشعر بدوار شديد ولا تقوى على المشي إلا بمساعدة مرافقها.

قامت أسرة الفتاة بمرافقتها إلى المستشفي للإطمنان على حالتها، وهناك فقدت الوعي مرة أخرى وفشلت محاولات إفاقتها، حتى فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بجلطة في الشريان الرئوي.

تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من المستشفى بوفاة فتاة تدعى "ش. ش." نتيجة خطأ طبي في أحد مراكز التجميل بالتجمع الخامس.

وخلال التحقيقات، تبين أن الطبيب القائم بالحقن التجميلي "فيلر" غير مقيد في نقابة الأطباء البشريين، وزاول مهنة الطب دون ترخيص.

وأحالت النيابة العامة المتهم "ش. أ." للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بإصابة المجني عليها "ش. ش." عمدًا دون سبق الإصرار أو الترصد، أثناء حقنها بمادة طبية رغم كونه غير مؤهل لإجراء ذلك التدخل أو مختص لذلك مما أودى بحياتها.