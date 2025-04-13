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من جوال إلى الحجز.. تفاصيل القبض على حارس عقار بسبب كلب ضال (فيديو)

11:22 ص الأحد 13 أبريل 2025

القبض على حارس عقار بسبب كلب ضال

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كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات اليوم الأحد، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة وضع كلب ضال داخل جوال بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة وضع كلب ضال داخل جِوال بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (حارس عقار – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)".

وبمواجهته، اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتكرار شكاوى سكان العقار محل عمله من الكلب فقام بوضعه داخل الجِوال لإلقائه بعيدًا عن العقار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية".

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