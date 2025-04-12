تقترب من مليون جنيه.. مزايدة مشتعلة على لوحة لرقم "1" بـمرور مصر

كتب- صابر المحلاوي:

تشهد بوابة مرور مصر الإلكترونية مزايدة ساخنة على واحدة من اللوحات المعدنية المميزة، حيث جذبت اللوحة التي تحمل رقم (ع ي س - 1) اهتمام 3 أشخاص حتى الآن، ووصل سعرها إلى 666 ألف و666 جنيهًا، قبل أيام قليلة من انتهاء المزايدة المقررة يوم 14 أبريل 2025.

وتتيح وزارة الداخلية عبر بوابتها الإلكترونية مزادات علنية للوحات المميزة، يمكن لأي مواطن المشاركة فيها، بشرط تسجيل البيانات المطلوبة عبر منصة "لوحتك"، ثم اختيار الأرقام والحروف التي يرغب في الحصول عليها.

خطوات المشاركة في المزايدة:

الدخول على بوابة مرور مصر من هنــــــــــا

تسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة.

الضغط على "كوّن لوحتك الآن".

إدخال الحروف والأرقام المطلوبة ثم البحث.

في حالة توفرها، يتم إدراجها ضمن المزادات.

الدفع يتم إلكترونيًا أو نقدًا من خلال فروع البنوك المعتمدة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير الخدمات المرورية والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للجمهور.