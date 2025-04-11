حادث جماعي أمام نيابة شبرامنت وطالب ينجو من الموت و3 حرائق بالجيزة والقاهرة

كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص في حادث دراجة نارية أمام مقر نيابة شبرامنت جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مأمور مركز أبو النمرس إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه وتبين بالفحص إصابة صبري أسعد 20 عاما طالب، أحمد الليثي 50 عاما أعمال حرة وتامر رجب 49 عاما محامي ونقلوا إلى مستشفى شبرامنت المركزي.

كما أصيب 3 أخرون في انقلاب سيارة سوزوكي قبل كارتة دهشور بنحو 10 كيلو مترات اتجاه القاهرة ونقل الثلاثة إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

وأصيب طالب يدعى مهند علاء الدين 16 عاما سقط عليه حجر نتيجة سقوط ميكروباص من أعلى الطريق بمنطقة مطار إمبابة، ويخضع للعلاح بالمستشفى العام.

وشهد العقار رقم 19 شارع لأمير المومنين من ترعة عبد العال ببولاق الدكرور حريقَا شب داخل شقة سكنية وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على النيران دون إصابات.

فيما أخمدت قوات الحماية المدنية حريقًا بمخلفات أعلى سطح عقار بشارع مجمع الإصلاح بقرية المنوات مركز أبو النمرس جنوب الجيزة ومنع امتداد النيران للوحدات السكنية.

ومن الجيزة إلى القاهرة تحديدا العقار رقم ٤١ حارة عثمان إسماعيل بالشرابية، اشتعلت النيران بشقة بالطابق الثالث لعقار مكون من 5 أدوار، وتمام الإخماد.