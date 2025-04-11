خناقة شارع الشهيد.. النيابة تحيل 4 متهمين في واقعة "جزار إمبابة" للجنايات

كتب ـ رمضان يونس:

أحالت نيابة أكتوبر الكلية برئاسة المستشار عمرو غراب المحامى العام الأول، مالكي مطعم كشري وعاملان، إلى محكمة الجنايات المختصة في واقعة مقتل "جزار الشهيد" إثر معركة دارت بينهما بالأسلحة على ديب فريزر بالهرم.

وجهت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 46772 لسنة 2024 جنايات الهرم والمقيدة برقم 3805 لسنة 2024 كلي أكتوبر، للمتهمين "م.ا"، وشقيقه "م.ا" مالكي مطعم كشري، وعاملين "خ.ش"، و"ر.ع"، أنهم في اليوم التاسع من سبتمبر 2024، بدائرة قسم الأهرام الجيزة، ضربوا المجني عليه "بدر فارس" جزارعمدًا مع سبق الإصرار على إثر خلافات جيرة فيما بينهما.

وذكرت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى، أن المتهمين استباحوا حياة المجني عليه دون وازع من ضمير، فاعتدوا عليه بالضرب وسددوا له عدة ضربات "سكين" استقرت إحداهما بصدره مُحدثين له إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته ولم يقصدوا قتله لكنه أفضى إلى موته.

واستجوبت النيابة العامة شقيق المجني عليه "إسلام" وقال في التحقيقات المجراة معه، إنه كان متواجدًا رفقة شقيقه المتوفي "بدر" داخل محلها الكائن بشارع الشهيد بالهرم يوم الواقعة، وفوجئ بقيام المتهمين بالتعدى على شقيقه بسكين داخل المحل وسددوا له عدة ضربات استقرت إحداها بصدره قاصدين من ذلك قتله، فلقي مصرعه فور وصوله المستشفى.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه "بدر" جراء توقيع الكشف الطبي عليه، أن الإصابة الموصوفة بصدر المجني عليه هي إصابة طعنية وقطعية حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرفه مدبب وتعزى الوفاة إلى الإصابة الطعنية بالصدر وما أحدثته من قطع وتمزيق بالغشاء وقطع بالقلب والرئة اليسرى ونزيف دموي إصابي متجلط بالتجويف الصدري مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية.