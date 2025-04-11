بينهم 4 أشقاء.. أسماء ضحايا حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الدائري بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

حصل "مصراوي" على قائمة بأسماء ضحايا حادث سقوط سيارة ميكروباص من أعلى الطريق الدائري بمنطقة بشتيل بالجيزة، حيث تبين أن من بين المصابين 4 أشقاء، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وسحجات ونزيف داخلي.

المصابين هم: آيه سمير، 35 سنة، باشتباه كسر في الساق اليمنى، وريناد حازم، 10 سنوات، سحجات وكدمات، وروان الباشا، 17 سنة، كسور متعددة بالأطراف، وريتاج الباشا، 12 سنة، كسر بالذراع الأيسر، وسيف الباشا، 11 سنة، كسر بالذراع الأيسر واشتباه نزيف في البطن، ورنا الباشا، 29 سنة، اشتباه كسر بالحوض، وصباح حسن، 40 سنة، كسر بالساقين واشتباه نزيف في المخ.

وقد شهد الطريق الدائري سقوط سيارة ميكروباص من أعلى الكوبري أمام نزلة بشتيل، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ٧ آخرين. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث: تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى الطريق الدائري في اتجاه محور كمال عامر أمام نزلة بشتيل، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث. وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ٧ آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم رفع آثار الحادث، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.