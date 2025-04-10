مدرس يعتدي على تلميذة في مدرسة حكومية بالعمرانية.. الجنايات تصدر حكما بسجنه 7 أعوام

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة الثلاثة جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، بمعاقبة مدرس بالسجن المشدد 7 سنوات في واقعة اتهامه بهتك عرض تلميذة داخل مدرسة حكومية في منطقة العمرانية بالجيزة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عبد الشافي السيد عثمان رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود عبد الحميد سليمان، وياسر علي الزيات، وسكرتارية طارق فتحي وطلعت عبده.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية التي حملت رقم 12828 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن "م.ش"، مدرس لغة عربية، بدائرة قسم شرطة العمرانية، محافظة الجيزة، في يوم 29 سبتمبر 2024، دائرة قسم شرطة العمرانية، هتك عرض المجني عليها الطفلة، تبلغ من العمر 12عامًا، مستغلا حداثة سنها وضعف حيلتها وبنيانها وعدم تميزها، حال كونه من المتولين ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت في أوراق الدعوى، أنه بسؤال الطفلة المجني عليها، 7 أعوام، استدلالا بتحقيقات النيابة العامة قررت قيام المتهم مدرس اللغة العربية بالمدرسة بالاعتداء عليها، وذلك عقب انتهاء الحصة الدراسية بعد أن أخرج زملائها من الفصل.

واستجوبت النيابة العامة والد الطفلة الذي أكد أن نجلته أبلغته باعتداء مدرس اللغة العربية عليها أثناء تواجدها بالمدرسة، وأبلغ الشرطة التي ألقت القبض عليه وأقر بارتكاب الواقعة.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المدرس المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، التي عاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات لما أسند إليه من اتهام.