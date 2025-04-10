الجنايات تعاقب ديلر حشيش العمرانية بالسجن المؤبد

كتب- رمضان يونس:

قضت الدائرة "3" جنايات بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر، وتغريمه 500 ألف جنيه، كما برأت 3 متهمين آخرين في القضية.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود عبد الحميد سليمان وياسر علي علي الزيات وسكرتارية طارق فتحي وطلعت عبده.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 13281 لسنة 2024 جنايات قسم العمرانية، والمقيدة برقم 1746 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن "إ. و"، و"آ.س"، و"ك.ف"، وإ.ح"، بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، في غضون عام 2023 حتى عام 2024، ألفوا تشكيلا عصابيا يتزعمه المتهم بجلب الأول في مجال الاتجار بالحشيش المخدر، وعاونه الثالث والرابع في بيع تلك المواد المخدرة على النحو المبين بالأوراق.

وأسندت النيابة العامة في التحقيقات للمتهمين تهمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري "بندقية آليه" غير مششخن وعدد من الطلقات النارية في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وألقت أجهزة الأمن العام بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم الأول و بتفتيشه عثر بحوزته على قطع من جوهر الحشيش المخدر وسلاح ناري وذخائر ومبلغ مالي، ورفقته المتهمة الثانية إذ بتفتيشها عثر بحوزتها على مبلغ مالي و مشغولات ذهبية وعزى قصدهما الاتجار في المواد المخدرة والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارتهما الأثمة والمبلغ المالي والمشغولات الذهبية حصيلة بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء وأقر المتهم الأول أمام رجال المباحث أنه ألف تشكيلا عصابيا بينه وبين المتهمان الثالث والرابع تخصص في بيع المواد المخدرة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 111 قطعة وزنوا 10 كيلو جرام 355جرام، ثبت أن أنها مادة سمراء اللون تشبهة جوهر حشيش المخدر، كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري المضبوط هي بندقية آلية غير مششخنة عيار 12 وعدد من الطلقات سليمة، كما ثبت بتقرير الادارة العامة للمساعدات الفنية أن بفحص الهاتف المحمول المضبوط رفقة المتهم الأول تبين وجود عدد من الصور و المقاطع المرئية لقطع كبيرة وصغيرة الحجم بنية اللون تشبه جوهر الحشيش.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، التى أصدرت قرارها بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد.