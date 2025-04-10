حشيش والآيس والشادو.. إحباط 6 محاولات تهريب للمخدرات في 5 محافظات

كتب - سامح غيث:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية جهوده لمكافحة تلك الجرائم، وتمكن من تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية في عدة محافظات، أسفرت عن ضبط العديد من العناصر الإجرامية وحجز كميات ضخمة من المخدرات.

ففي مديرية أمن القاهرة، تم ضبط عنصر إجرامي في دائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته 20 كيلو جرامًا من مخدر الشادو وسلاح أبيض.

أما في مديرية أمن السويس، فقد تم ضبط عنصر إجرامي في دائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 25 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

وفي مديرية أمن الدقهلية، تم ضبط عنصر إجرامي في دائرة مركز شرطة ميت غمر، وبحوزته 16 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

أما في مديرية أمن الإسكندرية، فقد تم ضبط 10 عناصر إجرامية في دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزتهم كميات من مخدرات متنوعة تشمل الهيروين، الحشيش، الآيس، و21 ألف قرص مؤثر.

كما تم ضبط عنصر إجرامي في مديرية أمن مطروح، في دائرة قسم شرطة السلوم، وبحوزته 20 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

وفي مديرية أمن كفر الشيخ، تم ضبط 3 عناصر إجرامية في دائرة مركز شرطة سيدي سالم، وبحوزتهم 15 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، 6 كيلو جرامات من مخدر الهيروين، 3 كيلو جرامات من مخدر الآيس "شابو"، بالإضافة إلى سلاح أبيض.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 9.8 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في كل حالة.