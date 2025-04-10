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دمار جديد في غزة.. الاحتلال يفجّر مباني سكنية برفح

03:02 ص الخميس 10 أبريل 2025

الاحتلال يفجّر مباني سكنية برفح

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وكالات

أفاد الإعلام الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت عددًا من المباني السكنية شمال غربي مدينة رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة.

ووفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن عمليات النسف تمت وسط تصعيد ميداني واسع تشهده المناطق الجنوبية من القطاع، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تحذيرات منظمات حقوقية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في رفح، التي باتت تؤوي مئات الآلاف من النازحين.

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الاحتلال يفجّر مباني سكنية برفح دمار جديد في غزة الاحتلال تفجير مباني سكنية برفح
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