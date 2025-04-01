دفاعًا عن شقيقته.. مقتل شاب على يد آخر في ثاني أيام العيد بحلوان

كتب- أحمد عادل

شهدت منطقة كفر العلو بحلوان جريمة مروعة في ثاني أيام عيد الفطر، لقى فيها الشاب أحمد ياسر، مصرعه إثر تلقيه طعنة نافذة على يد شاب آخر، بعد أن عاتبه المجني عليه بسبب معاكسته لشقيقته.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المستشفى يفيد بوصول جثة الشاب "أحمد ياسر"، مصابًا بطعنة نافذة أودت بحياته.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وبإجراء التحريات تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، إثر قيام الأخير بمعاكسة شقيقة المجني عليه.

وكشفت التحريات أن المشادة بين الطرفين تطورت سريعًا، وأقدم المتهم على طعن "أحمد" بسلاح أبيض"مطواة"، ما أسفر عن إصابته، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه قبل وصوله إلى المستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.