الجنايات تعاقب خليجي 6 سنوات لاتجاره الكاثينون في العطارة

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "3" جنايات الجيزة، بمعاقبة مالك محل عطارة خليجي بالسجن المشدد 6 سنوات، في واقعة اتهامه بالاتجار في مخدر الكاثينون.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية التى حملت رقم 15694 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 7620 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن "ح.س"، يمني الجنسية، مالك محل عطارة، في اليوم التاسع عشر من نوفمبر 2024، بدائرة قسم العمرانية، أحرز بقصد الاتجار جوهر "كاثينون" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 10 أكياس بداخلهم أجزاء نباتية تحتوي على مادة الكاثينون المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وزنت الأكياس قائمة 829 جرام.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على مالك عطارة خليجي، بعدما تلقوا استغاثات من الأهالي، بقيام المتهم بترويج وبيع أنشطة غير مشروعة داخل محل العطارة خاصته، وبتفتيش المحل عثروا على أكياس بداخلها نبات الكاثينون المخدر، وميزان، ومبلغ مالي بالجنيه المصرى وهاتف محمول، وعزي قصده من إحراز الأكياس الإتجار، الميزان لوزن المواد المخدرة قبل بيعها، والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للتواصل مع عملائه.