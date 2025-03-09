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خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 33 ألف مخالفة في يوم واحد

01:58 م الأحد 09 مارس 2025

رادارات السرعة

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كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تكثيف حملاتها لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات وضبط المخالفين.

أسفرت جهود الحملات، التي شُنت بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على مدار 24 ساعة، عن تحرير 42520 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 621 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 دراجة نارية مخالفة، و33096 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و6 مخالفات موقف عشوائى، و444 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و10 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفات المرورية.

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