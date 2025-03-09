نصبوا على المواطنين عبر تليجرام.. حكم قضائي ضد مسؤولي منصة "JANEY"

كتب- أحمد عادل

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة المسؤولين عن منصة "JANEY" الإلكترونية بالحبس لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال الاحتيال عبر تطبيق تليجرام.

وجاء ذلك بعد تلقي النيابة العامة عدة بلاغات من ضحايا أكدوا تعرضهم للاحتيال عبر المنصة، حيث أوهمهم المتهمون بإمكانية تحقيق أرباح مالية مرتفعة مقابل استثمارات غير حقيقية.

وباشرت النيابة التحقيقات في القضية رقم 22181 لسنة 2023 جنح حلوان، والتي انتهت بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بحبسهم 3 سنوات مع إلزامهم برد الأموال المستولى عليها للمجني عليهم.