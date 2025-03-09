إعلان

نصبوا على المواطنين عبر تليجرام.. حكم قضائي ضد مسؤولي منصة "JANEY"

01:31 م الأحد 09 مارس 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة المسؤولين عن منصة "JANEY" الإلكترونية بالحبس لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال الاحتيال عبر تطبيق تليجرام.

وجاء ذلك بعد تلقي النيابة العامة عدة بلاغات من ضحايا أكدوا تعرضهم للاحتيال عبر المنصة، حيث أوهمهم المتهمون بإمكانية تحقيق أرباح مالية مرتفعة مقابل استثمارات غير حقيقية.

وباشرت النيابة التحقيقات في القضية رقم 22181 لسنة 2023 جنح حلوان، والتي انتهت بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بحبسهم 3 سنوات مع إلزامهم برد الأموال المستولى عليها للمجني عليهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تليجرام منصة JANEY المحكمة الاقتصادية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ظاهرتان فلكيتان فريدتان في منتصف وآواخر شهر رمضان.. تعرف عليهما