حكاية 150 ألف ريال.. تطور جديد في واقعة الفنانة هالة صدقي ومساعدتها

كتب ـ رمضان يونس:

حددت محكمة جنح الهرم بالجيزة، جلسة 11 مارس الجاري، لنظر الاستئناف المقدم من "حسنة" مساعدة الفنانة هالة صدقي على أمر حفظ التحقيقات في بلاغها ضد الفنانة، واتهامها بالنصب وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير.

و أحالت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بالجيزة، التظلم المقدم من "حسنة" مساعدة الفنان هالة صدقي، على قرار حفظ التحقيقات في بلاغها ضد الفنانة، واتهامها بالنصب وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير، إلى دائرة أخرى. وفق مصطفى رمضان محامي المدعية.

في وقت سابق، أمر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بحفظ التحقيقات في بلاغ مساعدة الفنانة هالة صدقي ضدها، والذي اتهمت فيه الفنانة بالنصب وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير.

وانتهت التحقيقات بإشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، بعد الاستماع إلى أقوال كافة الأطراف، وأمرت النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود جريمة.

واتهمت المدعية، التي تدعى "حسنة"، في أقوالها أمام نيابة الشيخ زايد، الفنانة هالة صدقي بالنصب عليها وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال قيمة اشتراكها في برنامج خليجي شهير، وتنصلت من وعودها لها عقب انتهاء حلقة البرنامج.

واستدعت النيابة الفنانة هالة صدقي لمواجهتها بالاتهام الموجه إليها، فأنكرته تمامًا، وأفادت بوجود شهود عيان على إعطائها المبلغ المالي بالعملة المحلية، يعادل المبلغ بالريال السعودي، إلى مساعدتها بعدما أخلت الأخيرة باتفاقهما بأن يذهب التبرع إلى مستشفى الدكتور مجدي يعقوب.