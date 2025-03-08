النيابة تحقق في العثور على جثة مسن داخل غرفة نومه بأوسيم

كتب- أحمد عادل:

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة مسن بها جرح ذبحي في الرقبة، داخل غرفة نومه في منطقة أوسيم.

وأمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأمن حول الواقعة للوقوف على أسبابها، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه، بسبب خلافات مالية.

وتابعت التحريات، أن المجني عليه أقترض من شقيق زوجته مبلغ مالي 1000 جنيه منذ فترة ورفض سدادها، واستغل المتهم تواجد المجني عليه داخل مسكنه بمفرده وقام بإصابته بجرح ذبحي بسلاح أبيض "سكين" أودى بحياته.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص في العقد السادس من عمره داخل شقته بدائرة قسم شرطة أوسيم.