الداخلية تكشف فيديو "خناقة" أجنبية مع سائق نقل ذكي بالقاهرة بسبب "الأجرة"

كتب - محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائقًا تابعًا لإحدى شركات النقل الذكي لقيامه بمضايقة راكبه في البساتين ومطالبتها بسداد رسوم إضافية فوق رسوم الرحلة الأصلية.

رصدت وحدة التحليل والمتابعة بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده تضرر سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي لقيامه بالتحدث معها بطريقة غير لائقة وعدم السماح لها بالنزول من السيارة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من الشاكية بتضررها من قائد السيارة المشار إليها لقيامه بتوصيلها من محل سكنها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة إلى أحد الأماكن بدائرة القسم مقابل أجرة متفق عليها وقيامه بطلب مبلغ إضافي فرفضت فقام بالتحدث معها بطريقة غير لائقة وعدم السماح لها بالنزول إلا عقب إعطائه المبلغ الإضافي.

تمكن رجال المباحث من القبض على المشكو في حقه، و بمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب عدم دفعها قيمة رحلة إضافية عقب توصيلها لمحل سكنها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.