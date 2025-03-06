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خلافات جيرة على لهو أطفال ..كشف ملابسات "خناقة الخرطوش" في حواري شبرا الخيمة

05:30 م الخميس 06 مارس 2025

متهمين

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كتب ـ رمضان يونس:

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام 7 أشخاص بإطلاق أعيرة نارية على آخرين في منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وتم تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب، وبحوزتهم 5 فرد خرطوش، 2 بندقية خرطوش، كمية من مخدر الحشيش، وتبين قيامهم بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء دون حدوث ثمة إصابات.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات جيرة بينهم وبين أحد الأشخاص، مقيم بدائرة شرطة أول شبرا الخيمة بسبب لهو الأطفال.

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خناقة خرطوش لأمن برا الحيمة ليوب لداخلية رطوش شاجرة بالأسلحة في شبرا الخيمة
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