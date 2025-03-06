نجلاء تطلب الخلع: "عمل نفسه شيخ بيعالج الأمراض وخد مليون جنيه من الجيران وهرب"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "نجلاء م."، 35 سنة، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ضد زوجها "حسام"، 40 سنة، بعد أن اكتشفت أنه ليس فقط شخصًا مخادعًا، بل أيضًا متورط في عمليات نصب استهدفت جيرانها وأقاربها، مستغلًا ثقتهم "خد منهم مليون جنيه ".

تروي نجلاء قصتها: "تزوجت حسام منذ ثلاث سنوات، وكان يظهر أمام الجميع كرجل متدين، يتلو القرآن باستمرار، ويؤكد أنه يملك قدرات خاصة في حل المشكلات وشفاء المرضى بالرقية الشرعية.

في البداية، كنت أصدق كلامه وأظن أنه يساعد الناس، لكنه كان يخدعني كما خدع الجميع، استغل سمعته كـ "شيخ" وبدأ في إيهام الجيران بأنه يستطيع مضاعفة أموالهم عبر طرق مشروعة، فبدأوا يثقون به ويمنحونه أموالهم على أمل الحصول على أرباح ضخمة.

وتتابع:" كان يعيد بعض الأموال لإيهامهم بأن الأمر حقيقي، لكن عندما وصلت المبالغ إلى مليون جنيه، اختفى فجأة وهرب، ولم يعد له أثر".

توضح "نجلاء" أنها تعرضت لضغوط شديدة من الجيران، الذين ظنوا أنها متواطئة معه، رغم أنها كانت آخر من يعلم بخططه: "وجدت نفسي متهمة معه، ولم أستطع تحمل نظرات الناس وكلامهم، خاصة أنني فقدت الثقة فيه تمامًا".

بعد اختفائه وانقطاع أخباره، قررت نجلاء إنهاء هذا الزواج نهائيًا، فتوجهت إلى المحكمة، وأقامت دعوى خلع ضد زوجها حملت رقم 826 لسنة، ولازالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.