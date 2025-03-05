حبس "سوزي الأردنية" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

كتب- مصراوي:

كشف المحامي نبيه الجنادي، عن حبس البلوجر سوزي الأردنية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وقال الجنادي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بالأمس حققت نيابة أمن الدولة العليا مع سوزي الأردنية بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وقررت النيابة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات".

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر سوزي الأردنية بعد نشرها مقطع فيديو مسيء عبر إحدى الصفحات المنسوبة لشركة المراكز العربية للتوظيف، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وعملائها.