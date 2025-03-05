إعلان

"حبل وقطعة خشبية".. تاجر دواجن ينهي حياته داخل منزله في كرداسة

12:13 م الأربعاء 05 مارس 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:


أنهى تاجر دواجن حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية بمنطقة كرداسة في الجيزة.


وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقًا داخل عقار محل سكنه.


بانتقال الأجهزة الأمنية تبين العثور على جثة تاجر دواجن مشنوقًا ومدلى بحبل مربوط نهايته بقطعة خشبية.


بإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أزمة نفسية خلافات أسرية منطقة كرداسة مركز شرطة كرداسة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| ترفع الضغط والسكر.. 3 مشروبات احذر تناولها على السحور