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ضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها في القاهرة

12:00 م الثلاثاء 04 مارس 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، من ضبط عامل يُدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.


وأسفرت المداهمة عن ضبط قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، إلى جانب مجموعة من الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.

وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 9 أشخاص من المتاجرين بالألعاب النارية، وعُثر بحوزتهم على أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة. وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بهدف الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المخالفين ومنع انتشار الألعاب النارية غير المرخصة.

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قطاع الأمن العام ألعاب نارية ضبط عامل ورشة لتصنيع الألعاب النارية
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