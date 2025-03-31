إعلان

لترشيد الكهرباء.. تحرير 146 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

05:01 م الإثنين 31 مارس 2025

تحرير 146 مخالفة للمحلات غير الملتزمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.
أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترشيد الكهرباء محاضر مخالفات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

توفى نتيجة إصابته بأزمة قلبية أثناء صلاة العيد.. تشييع جنازة سكرتير عام محافظة الدقهلية- صور
عاجل - وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض
أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة