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الأمن الاقتصادي: ضبط 1151 قضية ظواهر سلبية و1760 سرقة تيار كهربائي

04:15 م الإثنين 31 مارس 2025

أرشيفية

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كتب- علاء عمران:
كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1151 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
كما أثمرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1760 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأمن الاقتصادي سرقة تيار حملات أمنية
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