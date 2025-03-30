بعد واقعة "قصر المندي".. احذر اصطحاب الكلاب في الحدائق والشوارع العامة

كتب- صابر المحلاوي:

مع قدوم العيد، يحرص الكثير من المواطنين على الاحتفال مع حيواناتهم الأليفة، خاصة الكلاب، حيث يصطحبونها معهم في الشوارع والحدائق العامة. لكن في ظل هذه الأجواء الاحتفالية، قد يغفل البعض عن الضوابط القانونية التي تحكم اصطحاب الكلاب خارج أماكن إيوائها، مما قد يشكل خطرًا على الآخرين أو يعرضهم للمساءلة القانونية. لذا، وضع القانون قواعد واضحة لتنظيم هذا الأمر وضمان السلامة للجميع.

ضوابط اصطحاب الكلاب وفقًا للقانون

أكد المحامي بالنقض محمد سالم أن القانون وضع ضوابط صارمة لتنظيم اصطحاب الكلاب خارج أماكن إيوائها، وذلك لحماية الأفراد من أي مخاطر محتملة وضمان الالتزام بالسلوك المسؤول عند التنزه بالحيوانات الأليفة.

وأوضح سالم في تصريح لـ"مصراوي" أن القانون يُنظم كافة التصرفات التي قد تؤثر على سلامة الآخرين، بما في ذلك إجراءات التنزه بالكلاب، حيث نصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على وجوب تكميم الكلب وتقييده بقلادة مناسبة لضمان السيطرة عليه أثناء التنزه أو عند خروجه من مكان إيوائه.

كما حدد القانون الحد الأدنى لسن الشخص المصطحب للكلب بـ18 عامًا، وذلك لضمان التعامل المسؤول مع الحيوان.

أما بخصوص العقوبات، فقد نصت المادة 15 من نفس القانون على فرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه على كل من يخالف الضوابط المحددة في عدة مواد من القانون، بما فيها المادة 12.

كما تمتد العقوبة إلى من يحرّض كلبًا على الاعتداء أو الترهيب، حتى لو لم ينتج عن ذلك أي أذى أو ضرر.

القانون المصري لا يفرق بين أيام العيد أو غيرها عندما يتعلق الأمر باصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، فالقواعد والضوابط التي حددها القانون تسري طوال العام دون استثناء، بغض النظر عن المناسبة أو التوقيت.

لكن مع ذلك، تشهد المناسبات والأعياد تزايدًا ملحوظًا في اصطحاب المواطنين لكلابهم في الشوارع والحدائق، وأحيانًا دون الالتزام بالإجراءات القانونية مثل استخدام القلادة والتكميم، مما قد يعرض الآخرين للخطر.

ومع ذلك، لا يُعتبر هذا مبررًا قانونيًا، فعدم الامتثال لهذه القواعد يعرض المخالفين لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، وفقًا لما حدده القانون، مع مضاعفة العقوبات في بعض الحالات.

بسبب كلب.. تفاصيل مشاجرة "قصر مندي مصر الجديدة"

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طرفي المشاجرة التي وقعت في مطعم "قصر المندي" بمنطقة مصر الجديدة، بعدما تم تداول مقطع فيديو قصير يظهر جزءًا من المشاجرة.

وكان الحادث قد وقع قبيل أذان مغرب أمس السبت، حين دخل شاب إلى المطعم لشراء وجبة وكان يرافقه كلبه، وعندما طلب مدير المطعم من الشاب ترك الكلب خارجًا، رفض الشاب الامتثال لهذا الطلب، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية حادة بين الطرفين.

لكن الأمور سرعان ما تطورت إلى تشابك بالأيدي، حيث تطور الموقف بشكل مفاجئ، ليتدخل بعض العاملين بالمطعم بالاعتداء على الشاب، مما أسفر عن إصابته بإصابات متفرقة في جسده.

وقد أثار الحادث حالة من الذهول بين رواد المطعم، بينما تم تداول مقطع فيديو قصير للحظة المشاجرة على منصات السوشيال ميديا، ما أدى إلى تفاعل واسع بين المستخدمين وتعليقات متباينة حول الحادث.

ووفقًا للتحريات الأولية، تبين أن طرفي المشاجرة هما: "ي. ن."، شاب عاطل، وطرف ثاني هو "م. م." صاحب المطعم، بالإضافة إلى خمسة من العاملين بالمطعم.

وبعد التحقيقات الأولية، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على كافة الأطراف المتورطة، وتم تحرير محضر بالواقعة. كما تم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.