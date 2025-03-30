جثة مذبوحة في الموقف.. الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة بكرداسة

كتب ـ رمضان يونس:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من جهودها لكشف تفاصيل العثور على جثة شاب داخل موقف سيارات بدائرة قسم شرطة كرداسة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي بعثورهم على جثة شاب وسط بركة من الدماء - ويوجد على رقبته أثار جرح ذبحي- داخل موقف سيارات بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وفرضوا كردونا أمنيا حول مسرح الجريمة.

فيما تشير التحريات الأولية التي أجراها رجال المباحث إلى أن الشاب تخلص من حياته داخل الموقف نظرا لمروره بحالة نفسية سيئة.

فيما يقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل العثور على الجثة، وسؤال الأهلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.